Unfälle : Vier Verletzte bei Sportbootunfall auf Finowsee

von dpa

31. Mai 2019, 08:26 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Sportboots mit einem Baum sind auf dem Finowsee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vier Menschen teils schwer verletzt worden. Das mit vier Männern «mittleren Alters» besetzte Boot sei am Donnerstagnachmittag mit dem Baum kollidiert und dabei schwer beschädigt worden, teilte die Wasserschutzpolizei am Freitag mit. Einer der Männer habe wegen der Schwere seiner Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden müssen. Bei dem leichtverletzten Bootsführer sei ein Alkoholwert von 0,57 Promille gemessen worden. Nach Angaben der Polizei war die Bergung der Verletzten schwierig, da der Unfallort von Land aus nicht zu erreichen war. Die vielbefahrende Wasserstraße - der See ist Teil der Havel - war kurzzeitig nicht passierbar.