Kunst : Verkaufsgalerien dürfen im Nordosten öffnen

Kleine Kunstgalerien dürfen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen und bildende Kunst verkaufen. Sie gehören zum Einzelhandel und dürfen öffnen, wenn ihre Fläche nicht mehr als 800 Quadratmeter hat, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Schwerin am Dienstag.

von dpa

28. April 2020, 16:03 Uhr

Galeristin Sylvia Henschel in Teterow (Landkreis Rostock) hatte zuvor auf die Öffnung dieser Galerien aufmerksam gemacht. Viele Menschen wüssten nicht, dass Verkaufsgalerien anders als Museumsgalerien geöffnet haben dürften. Die Galerie im alten Teterower Bahnhof verkauft neben Malerei, Grafik und Plastiken auch Keramik und Schmuck.