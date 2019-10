Geschichte : Verein ermöglicht Zeitreise in den DDR-Alltag

von dpa

Wer 30 Jahre nach dem Mauerfall in den DDR-Alltag zurückreisen möchte, hat dazu am 12. Oktober Gelegenheit. Der Verein IFA-Freunde Trebus (Oder-Spree) bei Fürstenwalde veranstaltet um 11.00 Uhr und um 13.00 Uhr Führungen durch seine Sammlung. Die 30 Vereinsmitglieder haben auf 14 000 Quadratmetern nicht nur einen immensen Fuhrpark aus DDR-Zeiten zusammengetragen. In nachgestellten Szenen wie einem Konsum mit originaler Produktpalette, einer Kantine wie in vielen DDR-Betrieben oder einem Fahrschul-Lehrkabinett von damals lässt sich das Leben der DDR nacherleben. Die meisten Besucher seien in der DDR aufgewachsen, sagte Vereinsvorsitzender Günter Wehr.