Prozesse : Urteil im Mordprozess um sechsjährige Leonie erwartet

Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will das Landgericht Neubrandenburg am heutigen Donnerstag sein Urteil über den angeklagten Stiefvater fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 28-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes, Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen verlangt. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Strafantrag, hält aber einen Treppensturz für die Ursache der tödlichen Verletzungen.

von dpa

09. Januar 2020, 01:10 Uhr

Laut Anklage soll der Stiefvater das Kind mehrfach so misshandelt haben, dass es am 12. Januar 2019 starb. Damals war das Mädchen leblos in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten gefunden worden. Eine Rechtsmedizinerin hatte festgestellt, dass Leonie eine Vielzahl von Knochenbrüchen und anderen Verletzungen hatte. Auch den zweijährigen Bruder soll der 28-jährige Deutsche schwer misshandelt haben. Der Angeklagte hat die Misshandlungen in einer schriftlichen Erklärung bestritten.