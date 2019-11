Unfälle : Unfall mit Rettungswagen in Hagenow

von dpa

22. November 2019, 12:26 Uhr

Ein Rettungswagen ist auf seiner Einsatzfahrt am Donnerstagabend in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Auto zusammengekracht. Der Unfall passierte auf einer Ampelkreuzung, verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei Ludwigslust am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Die genaue Ursache des Unfalls sei noch unklar, hieß es.