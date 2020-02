Unfälle : Unfall mit drei Schwerverletzten in Ueckermünde

von dpa

11. Februar 2020, 14:25 Uhr

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Dienstag in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um den 84 Jahre alten Fahrer und seine 83-jährige Ehefrau in dem einen Wagen und die 24-jährige Fahrerin des anderen Autos. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Die Straße wurde zeitweilig gesperrt und der Verkehr durch die Innenstadt umgeleitet.