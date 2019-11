Kriminalität : Unbekannte werfen Brandsatz gegen Haus in Dorf Mecklenburg

von dpa

02. November 2019, 11:24 Uhr

Unbekannte haben einen Brandsatz gegen ein Einfamilienhauses in Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) geworfen; verletzt wurde dadurch aber niemand. Die Bewohner im Ortsteil Rambow hörten am Freitagabend gegen 22.00 Uhr einen Knall, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Sie sahen laut den Angaben, dass die Rasenfläche vor ihrem Haus zu brennen begann. Ursache soll eine mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte und mit einem Stofffetzen angezündete Bierflasche gewesen sein. Die Täter müssen den Brandsatz gegen das Haus geworfen haben, so die Polizei weiter. Die Flasche war in unmittelbarer Nähe des Hausgiebels liegengeblieben. Die brennbare Flüssigkeit entzündete allerdings lediglich den Rasen; das Feuer griff nicht auf das Haus über.