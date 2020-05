Tourismus : Umfrage: Leichte Stimmungs-Verbesserung in Tourismusbranche

Die Stimmung in der Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns hellt sich vor der Öffnung der Betriebe am kommenden Montag für Einheimische und eine Woche später für alle Gäste aus Deutschland langsam auf. Grund dafür sind die von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen. Eine Umfrage des Landestourismusverbands unter 800 Betrieben ergab, dass 38 Prozent eine krisenbedingte Geschäftsaufgabe bis Ende Juni fürchten, wie Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf am Freitag bei der Präsentation der Umfrageergebnisse sagte. Bei der letzten Umfrage seien es noch 60 Prozent gewesen. Knapp 30 Prozent seien der Meinung, ihr Unternehmen unter den derzeitigen Umständen bis Ende September am Markt halten zu können. 28 Prozent könnten die krisenbedingte Geschäftsaufgabe darüber hinaus verzögern.

von dpa

15. Mai 2020, 11:51 Uhr

Die Corona-Krise werde der Umfrage zufolge im Sommer zu einer durchschnittlichen Preiserhöhung von elf Prozent führen. Gründe dafür seien die Kapazitätsbegrenzung auf 60 Prozent, die gestiegene Nachfrage nach Urlaub in Deutschland sowie die Aufwendungen der Gastgeber für alle Hygienemaßnahmen. «Allerdings sollten Gastgeber auch im Blick behalten, dass auch Gäste mit Einschränkungen umgehen müssen und sensibel mit Preiserhöhungen umgehen», warnte Woitendorf.

Die Umfrage mache deutlich, dass weitere Hilfen und eine Sonderunterstützung notwendig sind, betonte Woitendorf. Knapp drei Viertel der Befragten seien sind weiter von staatlichen Hilfen abhängig. Rund 93 Prozent hätten haben bislang Hilfen beantragt, 61 Prozent der Mitarbeiter seien weiter in Kurzarbeit, mit Öffnung der Betriebe werde sich das verringern.