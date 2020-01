Film : Ulrich Tukur erhält Ehrenpreis des Filmkunstfests MV

Der Schauspieler Ulrich Tukur («Stammheim», «Das Leben der Anderen») erhält den Ehrenpreis «Goldener Ochse» des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern 2020. «Mit Ulrich Tukur ehren wir einen der bedeutendsten zeitgenössischen Schauspieler deutscher Sprache», erklärte der künstlerische Leiter des Filmkunstfestes, Volker Kofahl, am Freitag. Sein Spiel zeichne sich durch große Virtuosität und Vitalität aus, er gestalte unterschiedlichste Charaktere überzeugend und schlage sein Publikum immer wieder in den Bann. Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern findet im Mai in Schwerin statt.

von dpa

10. Januar 2020, 10:16 Uhr

Ulrich Tukur wurde 1957 im südhessischen Viernheim geboren und wuchs in Hessen, Westfalen und Niedersachsen auf. Bereits als Schauspielstudent in Stuttgart übernahm er seine erste Filmrolle als einer der Studenten der Widerstandsgruppe «Die weiße Rose» im gleichnamigen Film unter der Regie von Michael Verhoeven. Tukur erhielt zahlreiche Filmpreise, darunter den 2006 den Deutschen Filmpreis für die beste männliche Nebenrolle in «Das Leben der Anderen». Drei Jahre später erhielt er den Deutschen Filmpreis für die Titelrolle in «John Rabe».