Verkehr : Über zwei Promille: Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien auf A19

von dpa

23. April 2020, 21:26 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist mit 2,24 Promille in Schlangenlinien auf der A19 gefahren. Er fiel der Autobahnpolizei Linstow am Donnerstagabend auf, als er in Richtung Berlin fuhr, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Sattelzug mit Auflieger, der mit 25 Tonnen Splitt beladen war, konnte auf Höhe des Parkplatzes Eldetal-West gestoppt werden, wie es weiter hieß. Der 59-jährige Fahrer aus dem Landkreis Ost-Vorpommern erhielt nach der Alkoholkontrolle eine Strafanzeige wegen Trunkenheit. Der Führerschein wurde sichergestellt.