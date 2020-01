Brände : Turnhallenbrand durch Lampen-Akku: Schüler unverletzt

von dpa

29. Januar 2020, 13:48 Uhr

Ein heißer Akku einer Fahrradlampe hat am Mittwoch ein Feuer beim Unterricht in einer Sporthalle in Neustrelitz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, kamen die 15 Schulkinder mit einem Schrecken davon. Der Sportlehrer habe den Brand am Morgen schnell bemerkt und per Feuerlöscher löschen können. Allerdings seien die Kleidung der Sechstklässler, Schulsachen sowie die Umkleidekabine beschädigt worden. Ermittlungen führten zu dem vermutlich überhitzten Akku der Fahrradlampe, der in einer Jacke gesteckt und diese entzündet hatte. Es handele sich um eine wiederaufladbare, handelsübliche Lithium-Ionen-Batterie. Ein Sachverständiger vom TÜV soll den Fall noch untersuchen.