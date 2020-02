Unfälle : Traktorfahrer bei Unfall verletzt bei Dümmer

von dpa

19. Februar 2020, 15:32 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Traktorfahrer bei Dümmer (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verletzt worden. Der Mann fuhr am Mittwochmittag mit seinem Traktor gegen eine Schutzplanke, wodurch der mit Silage beladene Anhänger umkippte, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 2,6 Promille gemessen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Anhänger sollte am Nachmittag geborgen werden.