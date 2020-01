Agrar : Traktor-Korsos: Bauern demonstrieren gegen Agrarpaket

In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns ist am Freitagnachmittag die nächste Protestwelle der Bauern losgerollt. Mit bundesweiten Traktor-Konvois wollen die Landwirte nach Angaben der Initiatoren ihren Forderungen nach fairen Erzeugerpreisen und der Rücknahme strenger Vorgaben etwa zu Arten- und Grundwasserschutz im Agrarpaket des Bundes Nachdruck verleihen. Bereits heute gebe es eine Vielzahl von Aktivitäten der Bauern für Tierwohl sowie Insekten- und Naturschutz. Sie seien auch bereit, weitere Maßnahmen umzusetzen, teilte die Initiative «Land schafft Verbindung» mit. Doch müsse die Politik Praktiker stärker einbeziehen, hieß es.

von dpa

17. Januar 2020, 15:20 Uhr

Die Konvois im Nordosten starteten an vier Orten zu Rundkursen. Die Routen führen unter anderem über die B106 von Schwerin nach Wismar. Betroffen sind auch die B110 zwischen Rostock und Tessin, die B96 zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz sowie die B105 zwischen Stralsund und Greifswald sowie eine Reihe weiterer Straßen. Allein in Schwerin starteten die Bauern laut Polizei mit mehr als 130 Traktoren den Korso. Mit weitreichenden Verkehrsbeeinträchtigungen sei bis in die Abendstunden zu rechnen, da die oft kilometerlangen Konvois nicht überholt werden könnten.