Brände : Trafobrand in Wohnhaus: Stromausfälle in Hagenow

von dpa

11. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstag ein Elektrotrafo in Brand geraten. Die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Trotz der starken Rauchentwicklung sei niemand verletzt worden. In mehreren Teilen der Stadt fiel der Strom aus, am längsten in Wohnblocks in der Nähe des Brandortes. Als Brandursache nannte die Polizei einen technischen Defekt am Trafo. Das Feuer wurde schnell gelöscht.