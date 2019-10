Notfälle : Totes Ehepaar: Ermittlung gegen Sanitäter

Nach dem Tod eines Ehepaares in einer Kleingartenanlage in Rostock ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Rettungssanitäter. «Es gibt ein paar offene Fragen», sagte der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, am Donnerstag. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Behörde gegen eine 27-jährige Frau und einen 46-jährigen Mann ermittele, die beim Rettungsdienst tätig sind. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft noch nicht.

von dpa

31. Oktober 2019, 11:24 Uhr

Am 6. September hatte eine Frau die Leichen ihrer Eltern auf der Terrasse der Laube in Markgrafenheide gefunden. Der 89 Jahre alte Mann und die 85-jährige Frau sollten schon länger dort gelegen haben. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen Tötungsdelikt gab es laut Polizei nicht. Medienberichten zufolge soll der Rettungsdienst häufig zu den Eheleuten gerufen worden sein, weil sie stark angetrunken und hilflos gewesen seien.