Notfälle : Toter Mann auf Wertstoffcontainerplatz in Sternberg entdeckt

von dpa

13. Februar 2020, 13:26 Uhr

Auf einem Wertstoffcontainerplatz in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Ein Passant habe den am Boden liegenden Mann entdeckt, teilte die Polizei mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 54-Jährigen aus dem Ort. Die Todesursache war zunächst unklar. Vermutlich sei der Mann schon mehrere Stunden tot gewesen, ehe er gefunden wurde. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, wie es hieß.