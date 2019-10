Brände : Toter bei Hausbrand und Feuer in Markt: Ermittlungen

In Wismar und Güstrow sind am Dienstagabend ein Einkaufsmarkt und ein Wohnhaus abgebrannt. In beiden Fällen wird wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Nach dem Löschen in Güstrow wurde zudem eine Leiche gefunden. Der einzige Hausbewohner wird noch vermisst.

von dpa

23. Oktober 2019, 08:30 Uhr

Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Güstrow mit einem Toten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung mit Todesfolge. Der Brand war am späten Dienstagabend im Anbau des Hauses ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl des zweigeschossigen Gebäudes ausgebreitet, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. In der Brandruine fanden Feuerwehrleute später eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche, deren Identität noch geklärt wird. In dem Haus wohnte nur «eine Person», die auch noch vermisst wird, wie der Sprecher sagte.

Fast zeitgleich mussten Feuerwehrleute nach Wismar ausrücken. Dort war ein Discounter mit weiteren kleineren Läden in Brand geraten. Das Feuer zerstörte große Teile des Einkaufszentrums, der Schaden wird auf rund 500 000 Euro geschätzt. Ein Brandgutachter soll den Vorfall am Mittwoch untersuchen. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert.

Der Markt hatte bereits geschlossen. Es bestehe Verdacht der Brandstiftung, sagte der Polizeisprecher. Unklar sei aber noch, ob das Feuer in der Tierparkpromenade vorsätzlich gelegt oder fahrlässig verursacht wurde.

Bei dem Feuer in Güstrow mussten zeitweise auch zwei angrenzende Häuser evakuiert werden. Deren Bewohner konnten später aber wieder zurück in ihre unversehrten Häuser. Auch hier soll ein Sachverständiger die Brandursache ergründen, unklar war aber noch, wann dieser seine Arbeit in Güstrow aufnimmt.