Notfälle : Toter aus Stör identifiziert: Keine Hinweise auf Verbrechen

von dpa

14. Juni 2019, 14:08 Uhr

Die Identität eines vor knapp einer Woche in der Stör-Wasserstraße bei Consrade (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefundenen Toten ist geklärt. Bei dem am Samstag tot geborgenen Mann handle es sich um einen 60-jährigen Schweriner, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Sportbootführer hatte den leblos im Wasser treibenden Mann unter einer Autobahnbrücke der A 14 entdeckt. Die genaue Todesursache sei weiterhin unklar; ein Gewaltverbrechen schließe die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch aus.