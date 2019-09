Kriminalität : Tote Frau im Schweriner See

von dpa

23. September 2019, 14:35 Uhr

Eine tote Frau ist aus dem Schweriner See geborgen worden. Es handelt sich vermutlich um eine seit Ende August vermisste 40-Jährige aus der Region, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Kajak-Fahrer hatte die Tote demnach am Samstag im Wasser bei Zippendorf entdeckt und die Polizei gerufen. Die genaue Todesursache sei noch unklar. Die Beamten gehen ersten Ermittlungen zufolge jedoch nicht von einem Fremdverschulden aus.