Notfälle : Tödlicher Unfall: Arbeiter stürzt von Rostocker Kühlturm

von dpa

15. November 2018, 13:35 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall am Kühlturm des Rostocker Kohlekraftwerks ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Der 39-Jährige stürzte 60 Meter in die Tiefe, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er war mit einem 34 Jahre alten Kollegen aus einer Gondel heraus mit Wartungsarbeiten am Turm beschäftigt, als vermutlich Tragseile der Gondel rissen. Sein Kollege konnte sich festhalten und wurde mit einem Hubschrauber gerettet, hieß es. Er habe nur leichte Schürfwunden davon getragen. Die beiden Arbeiter gehörten zu einer Firma aus Bayern, sagte die Polizeisprecherin. Am frühen Donnerstagnachmittag dauerte die Bergung des Korbes noch an. Erst nach seiner Sicherung könne auch der Tote sicher geborgen werden. Die Rostocker Kriminalpolizeiinspektion ermittele nun zum Unfallhergang.