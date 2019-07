Prozesse : Tod von Sechsjähriger in Torgelow: Anklage gegen Stiefvater

Sechs Monate nach dem Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Stiefvater erhoben. Wie eine Behördensprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, werden dem zur Tatzeit 27 Jahre alten Mann «Mord durch Unterlassen» und sieben Fälle des Missbrauchs von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Das Landgericht Neubrandenburg, wo der Prozess stattfinden soll, habe die Anklage zugelassen. Der Beschuldigte soll den Tod des Mädchens verschuldet sowie Leonie und ihren kleineren Bruder vorher mehrfach misshandelt haben.

von dpa

10. Juli 2019, 08:17 Uhr

Das Mädchen war am 12. Januar tot in der Wohnung der Familie in Torgelow gefunden worden. Der Stiefvater bestritt laut Staatsanwaltschaft bisher eine Schuld. Er habe angegeben, das Mädchen sei eine Treppe hinuntergestürzt. Ermittler vermuten aber, dass Leonie schwer misshandelt wurde und an den Verletzungen starb, weil niemand Hilfe holte.