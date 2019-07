Notfälle : Taucher tot aus See geborgen: Verdacht auf Munitionssuche

Bei Dunkelheit sind zwei Taucher in Schwerin in einen See gestiegen, einer von ihnen kommt ums Leben. Die Männer sollen nachts nach Munition gesucht haben.

von dpa

29. Juli 2019, 08:51 Uhr

Polizei und Rettungskräfte haben am Montagmorgen einen Taucher tot aus einem See in Schwerin geborgen. Wie ein Polizeisprecher in Schwerin erklärte, wurde der Mann von einem Bekannten nach einem gemeinsamen Tauchgang im Ziegelinnensee kurz nach Mitternacht als vermisst gemeldet. Eine erste Suche bei Dunkelheit blieb erfolglos, am Morgen hätten Helfer den Verunglückten entdeckt. Wiederbelebungsversuche eines Notarztes seien erfolglos geblieben.

Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Männer nachts illegal nach Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht haben, wie der Polizeisprecher sagte. Im Ziegelinnensee seien schon mehrfach Taucher bei solch illegalen Aktionen gemeldet worden. In diesem See und im benachbarten Pfaffenteich seien 1945 bei Kriegsende Unmengen von Munition entsorgt worden. Im Ziegelinnensee bestehe Ankerverbot und zu großen Teilen auch Badeverbot.

Der Bekannte des Verunglückten sei ein Einheimischer. Er habe die Retter von einem nahe gelegenen Hotel aus alarmiert. Was genau zu dem Unglück führte, werde noch untersucht. Auch Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes seien dabei.