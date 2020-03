Wetter : Sturmflutwarnung für gesamte Ostseeküste

von dpa

28. März 2020, 12:43 Uhr

Am Sonntag gilt für die gesamte Oststeeküste eine Sturmflutwarnung. Dies teilte das Bundesamt für Schiffahrt und Hydrographie (BSH) am Samstag mit. Am Sonntagmorgen zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr würden in allen Küstenbereichen Wasserstände zwischen einem und 1,3 Metern über dem mittleren Wasserstand erwartet. An exponierten Lagen rechnet das Bundeamt sogar kurzzeitig mit über 1,4 Meter hohen Wasserspitzen - besonders betroffen sei die Lübecker Bucht.

Sturmflutwarnung des BSH