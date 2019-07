Bau : Studie: Wohnungsbau-Bedarf in Rostock und Umland am größten

Der Baubedarf für Wohnungen ist in Rostock und Umland landesweit am größten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft. In Rostock und dem umliegenden Landkreis sind demnach jeweils zwischen 2016 und 2018 weniger als 60 Prozent der benötigten Wohnungen fertiggestellt worden. In absoluten Zahlen wurden in Rostock 493 benötigte Wohnungen nicht gebaut und im Landkreis 552.

von dpa

22. Juli 2019, 07:28 Uhr

Noch schlechter sind die Quoten zwar mit 43 Prozent in Schwerin und 44 Prozent in Ludwigslust-Parchim, in absoluten Zahlen wurden dort jedoch nur 337 beziehungsweise 484 Wohnungen zu wenig gebaut. Mehr gebaut als gebraucht wurde in den beiden Vorpommernkreisen, allerdings geht es in beiden Fällen nur um wenige Wohnungen. Nordwestmecklenburg (72 Prozent) und die Seenplatte (79 Prozent) bilden das Mittelfeld.