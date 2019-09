Bildung : Studie: Krippenplätze im Nordosten reichen nicht aus

Die Zahl der Krippenplätze reicht einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge in Mecklenburg-Vorpommern nicht aus. Zwar besuchten mit 56 Prozent aller Kinder unter drei Jahren im Nordosten deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt (34 Prozent) eine Krippe oder Tagesmutter, heißt es im Ländermonitor zur frühkindlichen Bildung, den die Stiftung am Donnerstag veröffentlicht hat. Ein bedarfsgerechtes Angebot sei das aber noch nicht: Laut der «Kinderbetreuungsstudie U12» des Deutschen Jugendinstituts wünschten sich im vergangenen Jahr 61 Prozent der Eltern von unter Dreijährigen in MV einen Platz in einer Kita oder Kindertagespflege.

von dpa

26. September 2019, 05:35 Uhr

Auch an der Betreuungsqualität üben die Experten Kritik. Nach wie vor sei bei den unter Dreijährigen eine Erzieherin für sechs Kinder zuständig. Dies sei bundesweit der zweitschlechteste Wert nach Sachsen und weit entfernt von der Empfehlung der Stiftung für einen Betreuungsschlüssel von eins zu drei. Für faire Bildungschancen sei eine ausreichende Zahl an Plätzen nicht genug, mahnte die Bertelsmann Stiftung. Die Angebote müssten auch kindgerecht sein. Nach Berechnungen der Stiftung sind für kindgerechte Personalschlüssel in Mecklenburg-Vorpommern rechnerisch 6816 zusätzliche Vollzeit-Fachkräfte erforderlich.

Bei den Kindergartenkindern (drei bis sechs Jahre) hat sich der Personalschlüssel in den vergangenen Jahren von 1 zu 14,9 (2013) auf 1 zu 13,2 (2018) verbessert, wie es weiter hieß. «Dennoch muss eine Fachkraft in MV rein rechnerisch mehr als sechs Kindergartenkinder mehr betreuen als in Baden-Württemberg, dem Bundesland mit der günstigsten Personalausstattung.» Innerhalb des Nordostens gebe es zudem Unterschiede. So liege im Landkreis Vorpommern-Rügen der Personalschlüssel in Kindergartengruppen bei 1 zu 11,7, im Landkreis Vorpommern-Greifswald hingegen bei 1 zu 14,1.