Brände : Strohpresse in Flammen aufgegangen: 50 000 Euro Schaden

von dpa

24. Juni 2020, 19:57 Uhr

Auf einem Feld bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine Strohpresse in Flammen aufgegangen. Der Landwirt habe es am Mittwoch zwar noch geschafft, die brennende Presse abzustellen und den als Zugmaschine dienenden Traktor in Sicherheit zu bringen, teilte die Polizei mit. Doch die vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geratene Presse wurde schwer beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 50 000 Euro.