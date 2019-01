Bahn : Streit um Darßbahn: Keine Einigung am Oberverwaltungsgericht

Im Streit um den Bau der Darßbahn ist beim Erörterungstermin am Oberverwaltungsgericht Greifswald keine Lösung gefunden worden. «Die Verfahrensbeteiligten haben sich nicht gütlich geeinigt», sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Gemeinde Pruchten auf der einen sowie der Bund und die Usedomer Bäderbahn auf der anderen Seite prüfen nun, ob auf eine weitere mündliche Verhandlung verzichtet werden kann. Dann könnte das Gericht im schriftlichen Verfahren entscheiden. Ein Zeitpunkt dafür wurde nicht genannt. Die knapp 50 Kilometer lange Darßbahn soll künftig von Velgast über Barth und Zingst nach Prerow führen.

von dpa

30. Januar 2019, 13:42 Uhr

Pruchten wäre vom Bau der Bahn direkt betroffen. Laut Gericht fürchtet die Gemeinde, dass Kosten für den Eigenanteil am Bau und Sicherung der vier geplanten Bahnübergänge in Höhe von 480 000 Euro auf sie zukommen könnte. Der Bund und die Usedomer Bäderbahn seien allerdings der Meinung, dass diese Kosten nicht Teil des bestehenden Planfeststellungsbeschlusses seien. Pruchten stelle auch in Frage, ob für die Trassenführung zwischen Barth und Bresewitz überhaupt schon ein Bebauungsplan erstellt werden könne. Denn es liege für den folgenden Abschnitt zwischen Bresewitz und Prerow noch kein Planfeststellungsverfahren vor.