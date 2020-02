Kriminalität : Steine auf A24 geworfen: Ermittlungen gegen Jugendliche

Die Polizei in der Prignitz hat drei Jugendliche ermittelt, die Pflastersteine auf die Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Pritzwalk geworfen haben sollen. Die 19, 15 und 13 Jahre alten Tatverdächtigen hätten die Taten vom Oktober 2019 in Teilen bereits gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neuruppin. Die Mordkommission ermittle gegen das Trio wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

von dpa

12. Februar 2020, 13:05 Uhr

Nach Untersuchungen der Polizei hatten die Verdächtigen Anfang Oktober in mehreren Nächten Pflastersteine und Leitpfosten von einer Autobahnbrücke zwischen Falkenhagen und Rapshagen auf die darunter verlaufende Fahrbahn der A24 geworfen. Durch Zufall waren weder Fahrzeuge noch Menschen geschädigt worden. Fahrer übergaben der Polizei die Gegenstände; monatelange Ermittlungen führten schließlich auf die Spur der drei Jugendlichen.

Die Vernehmungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher. Die zuständige Staatsanwaltschaft müssen nun entscheiden, ob und in welcher Form Anklage erhoben oder die Vorfälle anderweitig geahndet werden. Die A24 wird in dem Abschnitt von Autofahrern aus vielen Bundesländern, darunter auch aus Mecklenburg-Vorpommern genutzt.