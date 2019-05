Kriminalität : Stechend riechende Substanz auf Ex-Militärgelände entdeckt

von dpa

20. Mai 2019, 16:34 Uhr

Bei Erdarbeiten in einem Gewerbegebiet am Stadtrand von Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag ein Metallfass mit einer stechend riechenden und möglicherweise ätzenden Flüssigkeit freigelegt worden. Das 200-Liter-Fass sei beschädigt und müsse von Spezialisten der Feuerwehr geborgen werden, teilte die Polizei mit. Eine vorbeiführende Straße sei aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Zunächst war unklar, um welche Substanz es sich handelt. Auf dem Gelände sei früher eine Kaserne der russischen Streitkräfte gewesen. Vermutlich handele es sich um eine Altlast aus dieser Zeit.