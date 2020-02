Finanzen : Städte nehmen Millionen mit Parkgebühren ein

Die Städte in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr mit Parkgebühren mehrere Millionen Euro eingenommen. Am meisten erwirtschaftete Rostock mit rund 2,72 Millionen Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Dahinter folgte Wismar mit rund 1,85 Millionen Euro.

20. Februar 2020, 08:27 Uhr

In der Landeshauptstadt Schwerin waren es rund 1,14 Millionen Euro, wie die Nahverkehr Schwerin GmbH mitteilte, die die städtischen Parkplätze und Automaten bewirtschaftet. Greifswald nahm mit städtischen Parkscheinautomaten etwa 166 000 Euro ein. In der Stadt gebe es aber einen weiteren Anbieter, wo zunächst keine Zahlen vorlagen.

Güstrow nahm 2019 über Parkgebühren etwa 142 000 Euro ein. In Stralsund und Neubrandenburg lagen für 2019 keine Zahlen vor. 2018 lagen die Einnahmen bei etwa 860 000 Euro in Stralsund und rund einer Million Euro in Neubrandenburg. In Güstrow und Neubrandenburg waren die Erlöse zuletzt leicht rückläufig, in Schwerin und Wismar stiegen sie hingegen minimal.