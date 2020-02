Volleyball : SSC Schwerin erreicht Viertelfinale im europäischen CEV-Cup

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben das Achtelfinale im europäischen CEV-Cup wie erwartet problemlos überstanden. Der deutsche Vizemeister bezwang im Rückspiel am Donnerstagabend vor 1902 Zuschauern in der heimischen Palmberg Arena HPK Hämeenlinna nach 86 Spielminuten mit 3:1 (25:15, 25:15, 16:25, 25:12) und zog damit in das Viertelfinale ein.

von dpa

06. Februar 2020, 21:05 Uhr

Das Team von Trainer Felix Koslowski hatte bereits das Hinspiel am 22. Januar beim finnischen Vertreter mit 3:1 für sich entschieden. Beste Spielerin beim deutschen Pokalsieger war wie schon im Hinspiel Nicole Oude Luttikhuis, die mit 25 Punkten auch die meisten für ihr Team erzielte.

Nationalspielerin Louisa Lippmann feierte ihr Comeback beim deutschen Rekordmeister. Die 25 Jahre alte Diagonalspielerin holte mit dem zweimaligen Europapokalsieger 2017 und 2018 den deutschen Meistertitel, ehe sie zum italienischen Erstligisten Il Bisonte Firenze und dann nach China zu Shanghai Bright Ubest wechselte. Die Rückkehr war Ende vergangener Woche perfekt gemacht worden.

In der Runde der besten Acht treffen die Schwerinerinnen auf Asterix Avo Beveren. Die Belgierinnen bezwangen ihren nationalen Liga-Kontrahenten Hermes Rekkenshop Oostende in beiden Vergleichen jeweils mit 3:2.

Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr in der Champions League diesmal nur einen Startplatz für Meister Allianz MTV Stuttgart zugesprochen bekommen hat, muss der SSC im klassentieferen CEV-Cup spielen. In diesem Wettbewerb war das Koslowski-Team 2016 und 2017 jeweils bis ins Halbfinale gekommen.