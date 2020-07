Volleyball : SSC Palmberg Schwerin holt niederländische Zuspielerin

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat seinen Kader für die nächste Spielzeit weiter verstärkt. Zuspielerin Femke Stoltenberg wechselt vom rumänischen Meister Volei Alba Blaj zum Team von Trainer Felix Koslowski. «Sie ist die perfekte Ergänzung zu Denise Imoudu, so dass wir auf dieser Schlüsselposition in der neuen Saison sehr gut aufgestellt sind», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski in einer Mitteilung vom Donnerstag.

von dpa

09. Juli 2020, 15:15 Uhr