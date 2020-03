Volleyball : SSC Palmberg Schwerin büßt Bundesliga-Tabellenführung ein

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben die Tabellenführung in der Bundesliga eingebüßt. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag am Samstagabend im Spitzenspiel beim Tabellen-Dritten SC Potsdam vor 2017 Zuschauern in der MBS Arena mit 2:3 im Tiebreak (28:26, 25:17, 24:26, 22:25, 9:15) und fielen nach der ersten Auswärtsniederlage auf den zweiten Rang hinter Meister Allianz MTV Stuttgart zurück.

von dpa

08. März 2020, 10:38 Uhr

Vizemeister Schwerin hat mit 47 Punkten zwei Zähler Rückstand auf den Titelverteidiger, kann aber am kommenden Dienstagabend (19.00 Uhr) mit einem Heimsieg über den Tabellenletzten VfB Suhl vor dem abschließenden Ligagipfel wieder an den Schwäbinnen vorbeiziehen. Die Entscheidung über den Hauptrundensieger fällt in jedem Fall am 14. März (18.30 Uhr/Sport1) in der Schweriner Palmberg Arena im Duell zwischen Rekordmeister Schwerin und dem aktuellen Titelträger aus der Schwabenmetropole.

Das Koslowski-Team hätte die Schlussphase der Hauptrunde weniger spannend gemacht, wenn die makellose Auswärtsserie in Potsdam ausgebaut worden wäre. Zwei Sätze lang sah es auch danach aus. Da machte der SSC um die überragende Nationalspielerin Denise Hanke im ersten Abschnitt selbst einen 11:21-Rückstand wett.

Beim 20:18 im dritten Satz schienen die Schwerinerinnen das Spiel schon fast für sich entschieden zu haben. Die Gastgeberinnen bewiesen aber Moral und wendeten das Blatt noch und hatte letzten Endes im Tiebreak das bessere Ende klar für sich. Das konnten auch die beiden überragenden Schweriner Außenangreiferinnen Louisa Lippmann (27 Punkte) und Mckenzie Adams (22) nicht verhindern.