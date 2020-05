Freizeit : Spielplätze in MV wieder offen: Familien am 1. Mai draußen

Mecklenburg-Vorpommerns Spielplätze sind am Maifeiertag wieder geöffnet worden. Das wegen der Corona-Pandemie verhängte Nutzungsverbot gilt damit nicht mehr. Trotz kühler Temperaturen und dichter Wolken im Nordosten nutzten am Freitag zahlreiche Familien die Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Freien.

von dpa

01. Mai 2020, 12:45 Uhr

«Durch eine Öffnung der Spielplätze gewinnen Kinder, die in den letzten Wochen besonders unter den Einschränkungen leiden mussten, ein gutes Stück Lebensfreiheit zurück. Gleichzeitig werden ihre Eltern entlastet", sagte Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung (SPD).

In Schwerin tummelten sich schon am frühen Morgen Kinder in den Sandgruben, eroberten die Klettergerüste und brachten die lange ungenutzten Schaukeln wieder zum Schwingen. Absperrbänder, die wochenlang den Zugang zu den Spielgeräten versperrten, waren zerrissen und flatterten im Frühlingswind. Die Stadtverwaltung kündigte an, die Reste der Absperrungen auf den mehr als 80 kommunalen Spielplätzen zügig zu entfernen.

«Wir versuchen, die Absperrungen so schnell wie möglich abzubauen. Allerdings sind einige Spielplätze gesperrt, weil Spielgeräte nicht sicher sind. Ich bitte deshalb dringend darum, Bauzäune nicht eigenmächtig zu entfernen. Flatterbänder können hingegen abgenommen werden», sagte Stefan Fassbinder (Grüne), Oberbürgermeister der Hansestadt Greifswald.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) appellierte an die Eltern, die fortbestehenden Abstandsregeln einzuhalten und sich weiter besonnen und solidarisch zu zeigen. «Nutzen Sie diese kleine Stückchen neu gewonnener Freiheit mit Augenmaß», mahnte Badenschier. Den Angaben zufolge kontrolliert der kommunale Ordnungsdienst auch am Feiertag und am ersten Mai-Wochenende die Einhaltung der Regeln zum Schutz vor Corona-Infektionen.