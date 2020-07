Lebensmittel : Spargelproben bekommen gutes Zeugnis in MV

Untersuchte Spargelproben haben in Mecklenburg-Vorpommern ein gutes Zeugnis erhalten. Die Prüfung in den Kriterien Aussehen, Geruch und Geschmack zeigten keine Beanstandungen, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) am Donnerstag in Rostock mitteilte. Es seien 18 Spargelproben untersucht worden, 17 kamen davon aus Deutschland, eine aus Griechenland.

von dpa

09. Juli 2020, 13:29 Uhr