Wahlen : Sorge in MV über AfD-Ergebnis in Sachsen und Brandenburg

Die Analyse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg fiel den Parteien in Mecklenburg-Vorpommern nicht schwer: Freude bei der AfD, Betroffenheit über deren Erfolg bei den anderen Parteien.

von dpa

01. September 2019, 21:24 Uhr

Das gute Ergebnis der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hat bei den anderen Parteien in Mecklenburg-Vorpommern Betroffenheit und Sorge ausgelöst. Das Ergebnis für die AfD könne die SPD nicht kalt lassen, sagte beispielsweise Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). «Es ist erschreckend, dass eine Partei, die keine klare Trennlinie zum Rechtsextremismus zieht, von rund einem Viertel der Wählerinnen und Wähler unterstützt wird.» Die Wahlen machten deutlich, dass deutschlandweit mehr Aufmerksamkeit für Ostdeutschland gebraucht werde.

Auch der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert, zeigte sich besorgt. Der Vertrauensverlust in die Politik sei mit Händen zu greifen. «Ich erwarte, dass sich die Regierungsfindung in Dresden und Potsdam besonnen und ohne Ideologiedebatten vollzieht», betonte er. Es gebe keinen Anlass zu Jubel.

Freude dagegen bei AfD-Landeschef Leif-Erik Holm. Die immensen Zugewinne der AfD verdeutlichen die tiefgreifende Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. «Jetzt wackeln die Wände im politischen Berlin», sagte er. Die politische Konkurrenz täusche sich, wenn sie glaube, die AfD sei eine reine «Ostpartei».

Hoch zufrieden zeigten sich die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern mit den Ergebnissen ihrer Parteifreunde in Sachsen und Brandenburg. In beiden Ländern konnte die Partei ihr historisch bestes Ergebnis holen, sagte die Landesvorsitzende Claudia Schulz. «Brandenburg und Sachsen wählten so grün wie nie zuvor.» Gleichzeitig sei es ein gutes Zeichen, dass die AfD in beiden Ländern nicht wie bei der Europawahl stärkste Kraft wurde.

Für die Linke in MV ist nach den immensen Zugewinnen der AfD die Demokratie in Gefahr. Neue Ideen würden gebraucht, gegebenenfalls eine Minderheitsregierung, hieß es von den Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin. Die Ergebnisse der anderen Parteien zeigten, dass es kein Weiter-so geben könne.

Trotz ihrer Niederlage in beiden Ländern hieß es von der Landes-FDP: «Wir haben sowohl in Brandenburg als auch Sachsen deutlich mehr Menschen für eine moderne und innovationsfreudige Politik begeistern können.» Die Partei blicke mit Mut auf die Wahl in Thüringen und die nächste Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.