Kriminalität : Solarpark bei Friedland geplündert

von dpa

09. Januar 2020, 08:59 Uhr

Einen Schaden von mindestens 140 000 Euro haben Diebe in einem Solarpark bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) angerichtet. Die Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Gelände im Ortsteil Heinrichshöh, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort wurden 40 sogenannte Wechselrichter von der Photovoltaikanlage abmontiert und weggeschafft. Die Polizei sammelt nun Hinweise unter anderem auf verdächtige Fahrzeuge, die zum Abtransport genutzt wurden.