Extremismus : SEK-Skandal: Unzufriedenheit im Landtag

Einen Tag nach der Festnahme von drei ehemaligen und einem aktiven Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Mecklenburg-Vorpommern hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag den Innenausschuss des Landtags informiert. Mehrere Abgeordnete, auch aus dem Regierungslager, äußerten sich anschließend unzufrieden mit dem Agieren des Ministers.

von dpa

13. Juni 2019, 15:05 Uhr

Der justizpolitische Sprecher des Koalitionspartners SPD, Dirk Friedriszik, forderte eine unabhängige Kommission, um die Hintergründe der Fälle zu klären und fragwürdige Netzwerke innerhalb der Landespolizei aufzudecken. «Dass eine interne Überprüfung der Strukturen zum Erfolg führt, kann ich mir nicht vorstellen - zu sehr erinnert das an den Fuchs, der den Hühnerstall reparieren soll.»

Der polizeipolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Manfred Dachner, erklärte, Vorkommnisse wie das Beseiteschaffen dienstlicher Munition und Unterstützung der «Prepper»-Szene hätten stets eine lange Geschichte. «Offenbar konnten sich neben festen Strukturen einer erfolgreichen Landespolizei Schattenstrukturen aufbauen, die nicht unbemerkt blieben, aber geduldet wurden.» Die Vorgänge seien skandalös. «Solch ein Verhalten fällt nicht vom Himmel.»

Der innenpolitische Sprecher der Linken, Peter Ritter, reagierte fassungslos und enttäuscht auf die Informationen im Innenausschuss. «Vor allem darüber, dass man nicht erkennt oder erkennen will, dass es Mängel und Versagen bei Führung und Kontrolle gab.» Wie sonst könne es sein, dass Munition verschwinde und es niemand bemerke oder bemerken wolle. Der SPD-Politiker Friedriszik sagte: «Ich fürchte, wir sehen immer noch nur die Spitze des Eisbergs.»

Der AfD-Politiker Horst Förster wies hingegen darauf hin, dass die Ermittlungen noch ganz am Anfang stünden. Bisher sei offen, woher die bei den Durchsuchungen sichergestellte Munition komme. «Erst wenn die Auswertung der gefundenen Munitionsbestände abgeschlossen ist, wissen wir, was tatsächlich passiert ist.» Bei den Durchsuchungen am Mittwoch wurde eine fünfstellige Zahl von Kurz- und Langwaffenmunition gefunden. Dem Vernehmen nach stammt ein erheblicher Teil davon nicht aus Beständen des Landeskriminalamts.