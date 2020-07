Kriminalität : Sechsjährige missbraucht: Verdächtiger in U-Haft genommen

Ein 18-jährger Mann soll in Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) am Wochenende ein kleines Mädchen von einem Spielplatz weggelockt und sexuell missbraucht haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte, ereignete sich der Vorfall am Samstag. Gegen den 18-Jährigen sei inzwischen vom Amtsgericht Pasewalk Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erlassen worden. Nach ersten Ermittlungen habe der Tatverdächtige das Mädchen am Samstag von dem Spielplatz in Ferdinandshof mitgenommen, wo es mit anderen Kindern gespielt hatte.

von dpa

13. Juli 2020, 10:08 Uhr