Landtag : Schwesig will in Corona-Zukunftsrat Konsequenzen beraten

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will in einem Expertengremium über notwendige Konsequenzen aus der Corona-Pandemie beraten. In der Aktuellen Stunde des Landtags am Mittwoch forderte die Regierungschefin auch die Oppositionsfraktionen auf, Personalvorschläge zu unterbreiten. Wichtige Schlussfolgerungen hätten sich aber bereits ergeben. Dazu gehörten eine Bevorratung mit Schutzausrüstungen, die Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens, ein deutlich höheres Tempo bei der Digitalisierung und eine bessere Ausstattung der Schulen, zählte Schwesig auf. Die Linksfraktion, die das Thema der Aktuellen Stunde gesetzt hatte, forderte als Konsequenz aus der Corona-Krise tiefgreifendere Reformen.

von dpa

10. Juni 2020, 12:14 Uhr

So müsse unter anderem die Privatisierung des Gesundheitswesens teilweise rückgängig gemacht, das Schulwesen erneuert und die finanzielle Absicherung von Familien verbessert werden. Es gelte den Sozialstaat zu stärken. Dazu schlug Linksfraktionschefin Simone Oldenburg unter anderem eine einmalige Reichenabgabe vor. «In Deutschland gibt es mehr Vermögensmillionäre als Mecklenburg-Vorpommern Einwohner hat. Sie hier mit 5 Prozent auf ihr Vermögen zur Kasse zu bitten - das sind mindestens 150 Milliarden Euro - muss ihr solidarischer Beitrag sein», erklärte Oldenburg.