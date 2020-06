Bundesregierung : Schwesig lobt Konjunkturpaket: Stark und zukunftsweisend

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung als stark und zukunftsweisend gelobt. «Es stärkt Unternehmen, Arbeitnehmer, Familien und Kommunen», erklärte sie am Donnerstag. Wichtige Investitionen in die Zukunft des Landes würden damit auf den Weg gebracht.

von dpa

04. Juni 2020, 13:42 Uhr

Das Programm setze wichtige Impulse für die künftige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Es enthalte Investitionen in die Digitalisierung und in Mobilfunk, in erneuerbare Energien und die Wasserstofftechnologie. «Investitionen in den Klimaschutz sind auch Zukunftsinvestitionen in unser Land», meinte Schwesig. Gerade die Nationale Wasserstoffstrategie sei eine große Chance für Mecklenburg-Vorpommern.

Insbesondere lobte Schwesig die vorübergehende Absenkung des Mehrwertsteuersatzes. In der schwierigen Situation sei es wichtig, die Binnenkonjunktur zu stärken. Gut finde sie auch, dass der Bund zur Sicherung von kleinen und mittelständischen Unternehmen ein Programm für Überbrückungshilfen in Höhe von 25 Milliarden auflege.

Vom beschlossenen Kinderbonus profitierten insbesondere Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen. «Viele von ihnen sind von Kurzarbeit betroffen oder müssen aufgrund der aktuellen Situation zusätzliche Lasten tragen», sagte Schwesig.