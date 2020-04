Gesundheit : Schwesig: «Die Lage ist sehr ernst»

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Bürgern dafür gedankt, dass sie in großer Mehrheit die verhängten Kontaktbeschränkungen einhalten und an sie appelliert, die Vorgaben weiterhin diszipliniert einzuhalten. Nur wenn Kontakte auf ein Minimum reduziert würden, könne Zeit gewonnen werden, das Gesundheitssystem weiter für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu rüsten. «Die Lage ist ernst, sie ist sehr ernst», betonte Schwesig am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Debatten über mögliche Lockerungen der Kontaktsperren wies sie erneut entschieden zurück. Wer dies tue, verkenne die Situation und streue den Menschen Sand in die Auge.

von dpa

01. April 2020, 11:51 Uhr

Vorrangige Ziele des politischen Handelns seien derzeit der Schutz der Gesundheit, der Schutz der Unternehmen und der Schutz der Arbeitsplätze. Schwesig verwies auf den «MV-Schutzfonds», der insgesamt 1,1 Milliarden Euro umfasst. Dafür legte sie dem Landtag einen Nachtragshaushalt vor. Der bislang 9,4 Milliarden Euro umfassende Etat für 2020 soll um 700 Millionen Euro aufgestockt werden. Zum ersten Mal seit 15 Jahren sieht sich das Land gezwungen, wieder Schulden zu machen. Mit dem kreditfinanzierten zusätzlichen Geld sollen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft gemildert und Zusatzausgaben für Kliniken finanziert werden.