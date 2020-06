Bundesrat : Schwesig begrüßt Konjunkturpaket

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Verabschiedung des Konjunkturpakets am Montag im Bundesrat begrüßt. Es unterstütze die Wirtschaft, die Arbeitnehmer, die Familien und die Kommunen in der Corona-Krise, erklärte Schwesig nach der Bundesratssitzung. Es ermögliche zudem wichtige Investitionen in die Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns, etwa in die Erneuerbaren Energien.

von dpa

29. Juni 2020, 17:11 Uhr

Für kleine und mittelständische Unternehmen lege der Bund ein Programm für Überbrückungshilfen in Höhe von 25 Milliarden Euro auf. Wichtig sei auch der Kinderbonus von 300 Euro pro Kind - von diesem würden allein in Mecklenburg-Vorpommern etwa 310 000 Kinder in 205 000 Familien profitieren, so Schwesig. Auch die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer und die Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende für die Jahre 2020 und 2021 seien wichtige Schritte.