Unfälle : Schwerverletzter nach Unfall beim Überholen

von dpa

29. August 2019, 11:24 Uhr

Bei einem misslungenen Überholmanöver bei Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der 30-Jährige habe auf der B5 ein anderes Auto überholen wollen, verlor aber beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei sei er schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Schaden betrage etwa 10 000 Euro.