Unfälle : Schwerste Verletzungen nach Unfall auf A14

von dpa

29. Mai 2020, 15:46 Uhr

Bei sehr hoher Geschwindigkeit hat ein junger Mann am Freitag auf der A14 die Gewalt über sein Auto verloren. Der 26-Jährige sei mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizeiinspektion Wismar mit. Der Wagen habe sich nahe der Anschlussstelle Jesendorf (Nordwestmecklenburg) mehrfach überschlagen, die Außenschutzplanke durchbrochen und sei schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete für die Unfalluntersuchung den Einsatz eines Sachverständigen der Dekra an.