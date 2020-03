Kriminalität : Schwer verletzter Mann in Wismar gefunden: Vermutlich Raub

von dpa

09. März 2020, 07:54 Uhr

Im Hafen von Wismar haben Passanten einen schwer verletzten und hilflosen Mann gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, soll der 38-Jährige am Sonntagabend beraubt worden sein. Der Mann habe massive Gesichtsverletzungen erlitten und müsse in einer Klinik in Schwerin operiert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen Unbekannte den Geschädigten niedergeschlagen und sein Smartphone geraubt haben. Danach sollen sie geflüchtet sein. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Der Mann habe noch nicht eingehend befragt werden können.