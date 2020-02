Prozesse : Schussattacken: Prozess wegen versuchten Totschlags begonnen

von dpa

19. Februar 2020, 14:30 Uhr

Für zwei Schussattacken auf Bekannte muss sich seit Mittwoch ein Mann aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Landgericht Neubrandenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll bei einem Einbruch in eine Wohnung im Juni 2019 den Mieter zweimal mit Stahlkugeln aus einer Luftdruckpistole am Kopf getroffen und schwer am Auge verletzt haben. Wenige Tage später wurde ein zweites Opfer in Torgelow aus einem Auto heraus auf die gleiche Weise beschossen und am Kopf verletzt. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage geplant, mit einem Urteil wird frühestens Mitte März gerechnet.