Gesundheit : Schulbus online buchen: Landkreis rechnet mit 1500 Schülern

Die Schüler, die am 27. April im Landkreis Ludwigslust-Parchim als erste wieder zur Schule gehen, müssen sich ihren Schulbus online bestellen. Der Landkreis rechne zunächst mit bis zu 1500 Schülern, was zu wenige seien, um den regulären Schulbusbetrieb schon wieder aufzunehmen, erklärte ein Landkreissprecher am Freitag.

von dpa

17. April 2020, 17:08 Uhr

Deshalb werde Ludwigslust-Parchim sein Rufbus-System nutzen. Die Schüler sollen dazu ihren Fahrtbedarf online auf der Internetseite der Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim (VLP) anmelden. Busse oder Großraumtaxis fahren dann nach diesem Bedarf auf festgelegten Routen. Dieser Service sei auf das zunächst vergleichsweise geringe Aufkommen an Fahrschülern und auf die prüfungsbedingt nicht einheitlichen und somit nicht planbaren Fahrtzeiten ausgerichtet.

Am 27. April beginnen zunächst die Abschlussklassen mit dem Schulbetrieb: die 12. Klassen der Gymnasien und die 10. Klassen der Regionalen Schulen. Der normale Fahrplan für den Schülerverkehr soll in Ludwigslust-Parchim dann ab dem 4. Mai gelten, wenn auch die Schüler der Klassenstufen 4, 9 und 11 wieder die Schule besuchen können.