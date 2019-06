Kriminalität : Schüsse auf 20-Jährigen: Tatverdächtiger gefasst

Ein 24 Jahre alter Mann soll in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus einem Auto heraus auf einen 20-Jährigen geschossen und diesen leicht am Kopf verletzt haben. Der Verdächtige sei knapp eineinhalb Stunden nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet in einem Fahrzeug gestellt worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

von dpa

27. Juni 2019, 14:40 Uhr

Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige aus Torgelow mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben könnte. Das Motiv sei noch unklar. Das ebenfalls aus Torgelow stammende Opfer habe sich bei der Flucht zudem an einer Scheibe am Bein verletzt, die Klinik aber schon wieder verlassen können.

Das Auto, in dem der mutmaßliche Schütze saß, sei durchsucht, aber keine Waffe gefunden worden. Der Tatverdächtige, der 35 Jahre alte Fahrer und das Opfer seien miteinander bekannt. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Männer aus dem Auto hätten aber keine Angaben dazu gemacht.