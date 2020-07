Tiere : Schafzüchter fordern Hilfe von Bundeskanzlerin

Die Schaf- und Ziegenhalter im Nordosten haben sich wegen der Probleme mit Wölfen und mit der Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt. Die für viele Schäfer ohnehin schon kritische, finanzielle Situation habe sich durch die Ausbreitung der Raubtiere erheblich verschärft, erklärte der Vorsitzende des Landesverbandes der Schaf- und Ziegenzüchter Jürgen Lückhoff am Donnerstag. Eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz rechne damit, dass sich die Zahl der potenziellen Wolfsterritorien in Deutschland von derzeit rund 400 auf 1400 steigern könne. Damit wäre ein großer Teil der Weidetierhaltung gefährdet, sagte Lückhoff in Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

09. Juli 2020, 09:54 Uhr